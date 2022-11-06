ТЕМА

Ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году

06 ноября 2022 | 09:44

Исследователи с помощью ИИ создали гротескную 3D-модель человека будущего.


Модель назвали "Минди" и по прогнозам ученых, спустя 800 лет использования гаджетов, у людей будущего уменьшится мозг, вечно согнутая шея станет толще, а пальцы приспособятся к основной их функции — держать смартфон.



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