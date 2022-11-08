Китай отменил видеообращение главы Евросовета

08 ноября 2022 | 09:44

Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля с критикой российской спецоперации на Украине и призывами снизить торговую зависимость от Китая, которое планировалось показать на открытии международной торговой выставки CIIE в Шанхае на прошлой неделе (Рейтер). Официальный представитель Мишеля подтвердил агентству, что европейская сторона предоставила по запросу китайских властей записанное обращение главы Евросовета, которое в конечном счете не было показано.



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