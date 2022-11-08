|
Китай отменил видеообращение главы Евросовета
08 ноября 2022 | 09:44
Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля с критикой российской спецоперации на Украине и призывами снизить торговую зависимость от Китая, которое планировалось показать на открытии международной торговой выставки CIIE в Шанхае на прошлой неделе (Рейтер). Официальный представитель Мишеля подтвердил агентству, что европейская сторона предоставила по запросу китайских властей записанное обращение главы Евросовета, которое в конечном счете не было показано.
также читайте
[04.11.2022]
[01.11.2022]
[31.10.2022]
[31.10.2022]
[31.10.2022]
[30.10.2022]
|
по теме
"Укрнафта" і "Мотор Січ" та інші стратегічно важливі підприємства перейдуть у власність держави
07. 11. 2022 | 13:28
Відповідне рішення було ухвалено 6 листопада Нацкомісією з цінних паперів та фондого ринку.
Ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году
06. 11. 2022 | 09:44
Исследователи с помощью ИИ создали гротескную 3D-модель человека будущего.
Изобрели ботинки для лунной походки
05. 11. 2022 | 21:15
На Kickstarter появились ботинки, позволяющие ходить «со скоростью бега»
Белый дом накажет Илона Маска за глупости по Украине
05. 11. 2022 | 17:39
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»