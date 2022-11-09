В 2024 году появятся пленочные телевизоры

09 ноября 2022 | 10:18

LG представила первый в мире гнущийся, скручивающийся и растягивающийся дисплей

Дисплей-жвачка растягивается с 12 до 14 дюймов. Его можно сгибать и скручивать без каких-либо последствий. В основу новинки легла пленочная подложка из специального кремния. Она отличается высокой эластичностью — примерно, как у контактных линз. Плотность пикселей — 100 ppi. За свет отвечают cветодиоды размером 40 мкм — они выдерживают внешние нагрузки. Они не рвутся, потому что имеют строение пружин, а не прямых нитей. Компания рассчитывает запустить массовое производство таких дисплеев к 2024 году. Дисплеи можно будет закреплять, например, на мебели на столах, стенах и так далее. Technogram Inside



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