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В 2024 году появятся пленочные телевизоры
09 ноября 2022 | 10:18
LG представила первый в мире гнущийся, скручивающийся и растягивающийся дисплей
Дисплей-жвачка растягивается с 12 до 14 дюймов. Его можно сгибать и скручивать без каких-либо последствий. В основу новинки легла пленочная подложка из специального кремния. Она отличается высокой эластичностью — примерно, как у контактных линз. Плотность пикселей — 100 ppi. За свет отвечают cветодиоды размером 40 мкм — они выдерживают внешние нагрузки. Они не рвутся, потому что имеют строение пружин, а не прямых нитей. Компания рассчитывает запустить массовое производство таких дисплеев к 2024 году. Дисплеи можно будет закреплять, например, на мебели на столах, стенах и так далее. Technogram Inside
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