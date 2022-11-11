ТЕМА

Китай представил межконтинентальный беспилотник с 16 боеголовками

11 ноября 2022 | 17:00

Он способен атаковать в воздухе, а без заправки беспилотник может пролететь 10 000 км (40 часов). По данным зарубежных СМИ, он может носить сразу 16 ракет и бомб.


Максимальная взлетная масса — 6200 кг, грузоподъемность — 2300 кг.

Производит эти беспилотники компания AVIC. Она заявила, что сейчас у них в наличие есть несколько рабочих прототипов. Сейчас идут работы над запуском массового производства Wing Loong-3.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Мик Джегер
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100