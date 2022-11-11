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Китай представил межконтинентальный беспилотник с 16 боеголовками
11 ноября 2022 | 17:00
Он способен атаковать в воздухе, а без заправки беспилотник может пролететь 10 000 км (40 часов). По данным зарубежных СМИ, он может носить сразу 16 ракет и бомб.
Максимальная взлетная масса — 6200 кг, грузоподъемность — 2300 кг.
Производит эти беспилотники компания AVIC. Она заявила, что сейчас у них в наличие есть несколько рабочих прототипов. Сейчас идут работы над запуском массового производства Wing Loong-3.
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