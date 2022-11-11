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Обыск у главы бюджетного комитета ВР

11 ноября 2022 | 20:59

Государственное бюро расследований проводит обыск у председателя комитета Верховной Рады по бюджету Юрия Аристова (фракция "Слуга народа"). Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.


"Такой обыск проводится", - сказал собеседник.

Других деталей по обыску у Аристова он не уточнил.

Как сообщалось, 3 ноября Рада приняла закон о государственном бюджете на 2023 год во втором чтении и в целом с рекордным дефицитом в размере 38 млрд. долларов.



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