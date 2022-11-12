Рашисты перед бегством освободили 400 зэков

12 ноября 2022 | 12:04

Украинских патриотов оккупанты вывезли на левый берег.

Оккупанты во время побега из Херсона выпустили из СИЗО около 400 человек, которые находились там по подозрению в совершении преступлений общекриминального характера, сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на ГУР. Стоит отметить, что в вчера в СИЗО по неизвестной причине произошел пожар.

В то же время, местных жителей, которых оккупанты похищали держали в СИЗО за проукраинскую позицию, они вывезли на левый берег Днепра.