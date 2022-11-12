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у Маріуполі збільшилась кількість окупантів і військової техніки
12 ноября 2022 | 12:10
Місто перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.
У тимчасово захопленому Маріуполі фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів. Також чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з боєприпасами. Щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуша на виїзд у напрямку Волноваха/Донецьк”, – йдеться у повідомленні.
Якщо раніше окупанти рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, заселяються у порожні будинки та квартири місцевих жителів.
Також у Маріуполі збільшується кількість техніки, яку частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення.
“Можна стверджувати, що після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів”, – заявив Андрющенко.
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