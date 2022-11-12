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Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
12 ноября 2022 | 12:12
Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки. Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Щодо ленд-лізу, то дуже багато відзначають саме біля греблі Каховської ГЕС. У Бериславському районі, у селі Веселе окупанти понакидали по виноградниках шалені колони техніки, при чому не підбитої, а справної, нормальної техніки. Величезну кількість бензовозів, навіть повних пальним", - зазначив він.
За словами Хланя, окупанти тікали та кидали техніку, а в деяких населених пунктах навіть лишали харчові набори.
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