ТЕМА

Саміт G20: світові лідери не робитимуть спільне фото через присутність Лаврова

12 ноября 2022 | 12:14

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії. Про це пише The Guardian.


“Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість нього буде присутній глава МЗС Сергій Лавров”, – пише видання.

На попередніх самітах Лавров влаштував сцени, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення РФ в Україну не є причиною глобальної продовольчої кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Москви, є рівносильними оголошенню війни.

Під час виборів лідера Консервативної партії Британії Ріші Сунак заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо на ньому буде Путін.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Папа китайского мальчика Лао приехал в Пекин с семьей из провинции, потерял здесь дочь и после этого стал сажать сына на цепь прямо на улице, чтобы его не украли, пока отец катает клиентов по китайской столице. Фотографии Лао были опубликованы в Daily Mail и мгновенно разошлись по Интернету, попала в газеты и блоги. 5 февраля стало известно, что проблема разрешилась: двухлетнего Лао Лу по решению пекинских властей определили в детский сад на три года.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100