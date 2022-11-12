ТЕМА

Игры Маска с галочкой за 8 долларов стоили 16 млрд.дол

12 ноября 2022 | 20:08

На столько упали акции фармкомпании благодаря "шутке".


пользователь сделал фейковый аккаунт американской фармкомпании Eli Lilly, которая выпускает инсулин, на этот аккаунт он купил галочку за 8 долларов и написал твит о том, что инсулин теперь бесплатный.
Акции фармацевтической компании подешевели на 16 млрд долларов.

 



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