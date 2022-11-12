Игры Маска с галочкой за 8 долларов стоили 16 млрд.дол

пользователь сделал фейковый аккаунт американской фармкомпании Eli Lilly, которая выпускает инсулин, на этот аккаунт он купил галочку за 8 долларов и написал твит о том, что инсулин теперь бесплатный. Акции фармацевтической компании подешевели на 16 млрд долларов.

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