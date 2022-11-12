|
Як з'ясувалося, Україна експортує електроенергію в ЄС та Молдову
12 ноября 2022 | 20:32
Попри регулярні відключення електрики по всій Україні...
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
также читайте
[11.11.2022]
[09.11.2022]
[08.11.2022]
|
по теме
Игры Маска с галочкой за 8 долларов стоили 16 млрд.дол
12. 11. 2022 | 20:08
Саміт G20: світові лідери не робитимуть спільне фото через присутність Лаврова
12. 11. 2022 | 12:14
Світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії. Про це пише The Guardian.
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
12. 11. 2022 | 12:12
Російські загарбники під час втечі з Херсонщини покинули велику кількість техніки. Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
у Маріуполі збільшилась кількість окупантів і військової техніки
12. 11. 2022 | 12:10
Місто перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»