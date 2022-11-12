Як з'ясувалося, Україна експортує електроенергію в ЄС та Молдову

12 ноября 2022 | 20:32

Попри регулярні відключення електрики по всій Україні...

Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.



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