Создан искусственный нейрон полностью имитирующий функции живого нерва

16 ноября 2022 | 10:27

Учёные из Института исследований полимеров имени Макса Планка изобрели первый в своём роде биореалистичный искусственный нейрон. От аналогов он отличается тем, что способен производить и проводить через себя те же электрохимические импульсы, что и природные нейроклетки.

Специалисты создали нелинейный элемент из органической мягкой материи, называемой миелином, который также существует и в биологических нейронах. В отличие от компьютеров с нулями и единицами, биологические нейроны более вариативны в способах взаимодействия с другими клетками: в качестве связи они используют ионы, биомолекулы и нейротрансмиттеры. Контакт осуществляется либо химическим путём, через нейромедиаторы, либо с помощью электрических импульсов, именуемых «потенциалами действия».

Биореалистичный нейрон сумеет обрабатывать всё разнообразие сигналов, существующих в биологии. До этого момента устройства могли только электрически эмулировать свои биологические аналоги, не принимая во внимание органическую среду. А такие возможности открывают новую веху в создании чутких и подвижных нейропротезов, которые будут не только заменять утраченные, но и усиливать некоторые имеющиеся функции нервной системы.