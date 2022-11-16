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Создан искусственный нейрон полностью имитирующий функции живого нерва
16 ноября 2022 | 10:27
Учёные из Института исследований полимеров имени Макса Планка изобрели первый в своём роде биореалистичный искусственный нейрон. От аналогов он отличается тем, что способен производить и проводить через себя те же электрохимические импульсы, что и природные нейроклетки.
Специалисты создали нелинейный элемент из органической мягкой материи, называемой миелином, который также существует и в биологических нейронах. В отличие от компьютеров с нулями и единицами, биологические нейроны более вариативны в способах взаимодействия с другими клетками: в качестве связи они используют ионы, биомолекулы и нейротрансмиттеры. Контакт осуществляется либо химическим путём, через нейромедиаторы, либо с помощью электрических импульсов, именуемых «потенциалами действия».
Биореалистичный нейрон сумеет обрабатывать всё разнообразие сигналов, существующих в биологии. До этого момента устройства могли только электрически эмулировать свои биологические аналоги, не принимая во внимание органическую среду. А такие возможности открывают новую веху в создании чутких и подвижных нейропротезов, которые будут не только заменять утраченные, но и усиливать некоторые имеющиеся функции нервной системы.
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