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"Смотрящему" за Дедом Лукьяном дали "пятнашку"
18 ноября 2022 | 08:37
Так называемый "смотрящий" за одним из корпусных отделений Киевского следственного изолятора №13 приговорен к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом в среду, 16 ноября 2022, синхронно сообщили в Офисе генпрокурора и Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
По информации Dетектив-Info, речь идет о деле по обвинению ранее судимого по делу о разбойном нападении (ч.2 ст.187 УК Украины) Артема Кучковского по прозвищу "Столица". После вступления в законную силу вынесенного в отношении него в 2019 году обвинительного приговора Кучковский временно был оставлен в СИЗО для рассмотрения дел об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 УК Украины) и разбое (ч.4 ст. .187 УК Украины).
Весной текущего года ему также было выдвинуто подозрение в получении с помощью российских воров в законе статуса так называемого "смотрящего" и распространении преступного влияния (ч.2 ст.255-1 УК Украины), а также организации наркосбыта (ч.2 ст.306, ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 УК Украины) на территории столичного СИЗО.
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