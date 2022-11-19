ТЕМА

Саакашвили отравили?

19 ноября 2022 | 13:40

Слухи о тяжкой болезни экс-арезидента ходят давно.


Мать Саакашвили заявила, что у него в организме выявлено повышенное содержание тяжелых металлов: «Обнаружена ртуть, есть барий, таллий. Как они попали, неизвестно».

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© фото: Павел ПАЩЕНКО

Басаев. Февраль 1997 года.
   
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