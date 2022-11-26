ТЕМА

З енергетикою не ве так пагнао. А буде ще краще

26 ноября 2022 | 19:38

Українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після російської атаки 23 листопада, із виходом АЕС на максимальну потужність українці за декілька днів повернуться до графіків відключень світла. Про це очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в етері Єдиних новин.


Він додав, що на вечір четверга всі області були заживлені, а енергосистема України знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. 

Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють, водночас потребують певного часу для набрання потужності. 

"Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", – заявив Кудрицький.



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