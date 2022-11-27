ТЕМА

У Києві майже повністю відновили електропостачання, - КМВА

27 ноября 2022 | 16:10

Ремонт у системі електромереж знаходиться на завершальній стадії.


У Києві практично повністю відновили електро-, водо-, теплопостачання і зв’язок.

Про це повідомили у Київській міській військової адміністрації.

Ремонтні роботи у системі електромереж уже на завершальній стадії. Станом на ранок 27 листопада більшість киян не лише із світлом, але й без аварійних і навіть стабілізаційних відключень.

За даними КМВА, водопостачання, теплопостачання, зв’язок працюють у штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.



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