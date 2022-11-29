На Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами

29 ноября 2022 | 08:40

Раніше у трьох областях України було встановлено чотири таких мости.

Чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області. Про це повідомила пресслужба Укравтодору. “Перевага цих металевих мостів – легкість та швидкість збирання. Мости мають типову конструкцію: 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом”, - повідомили в Укравтодорі.



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