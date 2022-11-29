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На Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами
29 ноября 2022 | 08:40
Раніше у трьох областях України було встановлено чотири таких мости.
Чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Укравтодору.
“Перевага цих металевих мостів – легкість та швидкість збирання. Мости мають типову конструкцію: 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом”, - повідомили в Укравтодорі.
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