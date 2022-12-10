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Одесити можуть залишитися без світла на місяці
10 декабря 2022 | 21:30
В Одесі світла може не бути 2-3 місяці через російський «прильот», - повідомляє Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА на FB.
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