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На МКС у россиян большие проблемы
15 декабря 2022 | 10:38
Повторно отложен из-за неполадок выход в космос российских космонавтов. Но скоро и на станции их придётся нелегко.
Разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" может привести к выводу из строя приборов - корабль будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли, рассказал источник РИА Новости.
По его словам, из-за этого старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.
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