На МКС у россиян большие проблемы

15 декабря 2022 | 10:38

Повторно отложен из-за неполадок выход в космос российских космонавтов. Но скоро и на станции их придётся нелегко.

Разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" может привести к выводу из строя приборов - корабль будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли, рассказал источник РИА Новости.

По его словам, из-за этого старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.