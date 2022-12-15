ТЕМА

На МКС у россиян большие проблемы

15 декабря 2022 | 10:38

Повторно отложен из-за неполадок выход в космос российских космонавтов. Но скоро и на станции их придётся нелегко.


Разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" может привести к выводу из строя приборов -  корабль будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли, рассказал источник РИА Новости.

По его словам, из-за этого старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-23", запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.



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