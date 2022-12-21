Сьогодні ввечері за Вашингтоном Зеленський має виступити в Конгресі США

16.11.2009, Украина | Активистки женского движения «Фемен» решили встать грудью на защиту студенток, которые подвергаются сексуальному преследованию со стороны преподавателей вузов. У здания министерства науки и образования в центре Киева они продемонстрировали, как именно преподаватели преследуют бедных студенток.

Чи відбудеться зустріч Зеленського із Байденом - Білий дім не коментує. Проте, з огляду на попередні заяви по можливість візиту президента США в Україну, вочевидь, Зеленський не став чекати на цей візит й риїхав на зустріч сам.

ОП поки що не коментує цю інформацію, однак за даними різних джерел Президент України має фізично знаходитися на території США.