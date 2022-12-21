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Сьогодні ввечері за Вашингтоном Зеленський має виступити в Конгресі США

21 декабря 2022 | 08:01

Хто зна, можливо він полетів через океан одразу після візиту в Бахмут.


ОП поки що не коментує цю інформацію, однак за даними різних джерел Президент України має фізично знаходитися на території США.  

Чи відбудеться зустріч Зеленського із Байденом - Білий дім не коментує. Проте, з огляду на попередні заяви по можливість візиту президента США в Україну, вочевидь, Зеленський не став чекати на цей візит й риїхав на зустріч сам. 



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