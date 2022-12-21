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Россия фактически признала потерю ракеты, пристыкованной к МКС

21 декабря 2022 | 09:31

Починить систему охлаждения "Союза МС-22" в космосе невозможно, из корабля в ходе инцидента вытекло 44 литра хладагента, находившегося под давлением в 3 атмосферы, сообщил РИА Новости информированный источник.


По его словам, даже если загерметизировать отверстие во время выхода в открытый космос, то непонятно, как закачать в радиатор столько хладагента под нужным давлением. После система терморегулирования еще должна пройти и спецпроверку - тоже под давлением, чего на орбите в принципе сделать нельзя.

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