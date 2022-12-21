Маск готовился покинуть пост гендиректора Твиттер еще до опроса на эту тему

21 декабря 2022 | 09:34

Маск после опроса заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Но, оказывается, решение уже принято.

Обещает после ухода с этого поста взяться за команду разработчиков ПО. CNBC сообщал, что Маск начал искать себе замену еще до опроса в Twitter о своей судьбе в роли гендиректора.



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