ТЕМА

Pink Floyd передасть Україні півмільйони фунтів

25 декабря 2022 | 11:25


Pink Floyd зібрав для України £500 тис. на продажі пісні «Hey, Hey, Rise Up», записаної разом із лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком. Кошти будуть передані волонтерам.



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