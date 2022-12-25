Pink Floyd передасть Україні півмільйони фунтів

Фанат команды «Newcastle United» радуется тому, что его команда получила путевку в Премьер-лигу еще до матча с командой «Sheffield United» в Ньюкасле, Англия, 5 апреля. Photo/Scott Heppell

Pink Floyd зібрав для України £500 тис. на продажі пісні «Hey, Hey, Rise Up», записаної разом із лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком. Кошти будуть передані волонтерам.