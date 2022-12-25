ТЕМА

Китай накрыл ковидный коллапс

25 декабря 2022 | 12:13

Масштабная эпидемия в Китае, скорее всего, приведет к временному параличу всей экономики. На месяц-полтора, не меньше. В декабре (то есть, за последние три недели) заболело порядка 20% всего населения Китая.


Фактически сегодня весь промышленный Китай встал. Встала логистика, встали перевозки: болеют почти все. Кто не болеет - тот заболеет завтра.

Сортировочные пункты завалены товарами, готовыми к отправке. Некому обрабатывать, некому принимать.

Коллапс может по цепочке накрыть и мировую экономику, так как все поставки по всей номенклатуре товаров из Китая срываются.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

На фестивале тату в Санкт-Петербурге.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100