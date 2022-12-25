Китай накрыл ковидный коллапс

25 декабря 2022 | 12:13

Масштабная эпидемия в Китае, скорее всего, приведет к временному параличу всей экономики. На месяц-полтора, не меньше. В декабре (то есть, за последние три недели) заболело порядка 20% всего населения Китая.

Фактически сегодня весь промышленный Китай встал. Встала логистика, встали перевозки: болеют почти все. Кто не болеет - тот заболеет завтра. Сортировочные пункты завалены товарами, готовыми к отправке. Некому обрабатывать, некому принимать. Коллапс может по цепочке накрыть и мировую экономику, так как все поставки по всей номенклатуре товаров из Китая срываются.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :