|
Гребенщикову светит тюрьма
14 января 2023 | 09:26
Музыкант признался, что помогает украинцам.
Депутат госдумы рф Хамзаев заявил РИА Новости, что попросит СК проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию российской армии. Гребенщиков ранее заявлял, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России.
также читайте
[11.01.2023]
[11.01.2023]
[08.01.2023]
[06.01.2023]
|
по теме
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, — Forbes
12. 01. 2023 | 23:49
Гребенщикову светит тюрьма
12. 01. 2023 | 14:13
США виявили причину скасування 10 тисяч авіарейсів
12. 01. 2023 | 12:20
Готується ухвалення важливих рішень по Соледару найближчим часом
12. 01. 2023 | 12:08
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»