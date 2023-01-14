Бюст супермодели Адрианы Лимы прикрывает изделие в $2 миллиона. Сделано Victoria's Secret с участием ювелирного бренда Damiani. Аня Чапмен со своим пестиком и полосатыми труселями от редакции журнала Maxim нервно курит в подсобке между ведер и швабр.

Депутат госдумы рф Хамзаев заявил РИА Новости, что попросит СК проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию российской армии. Гребенщиков ранее заявлял, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России.