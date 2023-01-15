Вагнерівський командир готовий свідчити про злочини найманців

15 января 2023 | 18:47

Він втік від війни за кордон.

Андрій Медведев, молодший командир ПВК «Вагнер», втік до Норвегії, як він стверджує, через лід замерзлої водойми та попросив там притулок. Каже, готовий свідчити про злочини приватної військової компанії. Про нього відомо, що воював під Бахмутом, і що він має записи відео страт тих «вагнерівців», які відмовлялися воювати.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :