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Вагнерівський командир готовий свідчити про злочини найманців
15 января 2023 | 18:47
Він втік від війни за кордон.
Андрій Медведев, молодший командир ПВК «Вагнер», втік до Норвегії, як він стверджує, через лід замерзлої водойми та попросив там притулок. Каже, готовий свідчити про злочини приватної військової компанії. Про нього відомо, що воював під Бахмутом, і що він має записи відео страт тих «вагнерівців», які відмовлялися воювати.
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