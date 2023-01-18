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Пригожин закрывает Ютюб
18 января 2023 | 13:42
«YouTube закроют в России, те кто продолжит им пользоваться будут наказаны». Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин:
"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен".
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