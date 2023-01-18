ТЕМА

Місце Монастирського посів Клименко

18 января 2023 | 15:35

Голова Нацполіції став міністром.


Кабінет міністрів поклав обов'язки міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.



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фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

24 февраля, после окончания финального матча женского хоккейного турнира на Играх-2010, хоккеисткам вручили медали и убитые горем американки пошли рыдать в раздевалку над своим «серебром», на лед неожиданно выкатились канадские чемпионки и устроили себе праздник. Девушки стали курить сигары, пить пиво и шампанское, приставать к водителям заливочных машин, которые чистили в это время лёд, и вообще вели себя неприлично.

   
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