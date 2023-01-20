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США просять Україну відкласти підготовку наступу

20 января 2023 | 22:27

Влада США просить Україну утриматися від контрнаступу і зачекати на постачання зброї, повідомляє Reuters з посиланням на американського високопосадовця.


Представник Вашингтона в бесіді з невеликою групою репортерів на умовах анонімності повідомив, що США радять Україні утриматися від початку великого наступу на російські війська, доки не буде отримано останнього постачання американської зброї та не буде проведено підготовку.

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