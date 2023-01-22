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Кірєєва точно вбили в автівці СБУ, я чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов
22 января 2023 | 11:50
▪️Кірєєв не був російським шпигуном. Він проходив усі перевірки, в тому числі і на детекторі брехні. ▪️За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ, виїхав бус вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», Кірєєва пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося вбивство. ▪️Мав розмову з приводу цієї ситуації з тодішнім головою СБУ Бакановим, він не зміг нічого толком пояснити, це була наша остання розмова. ▪️Головне завдання Кірєєва на переговорах з рф, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. ▪️Той хто вбив Кірєєва, хотів не дозволити нам виграти час.
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