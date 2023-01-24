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У центральній владі - низка звільнень
24 января 2023 | 08:49
Кирило Тимошенко подав заяву на звільнення з ОП. Також Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував кадрові рішення. За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє "Українська правда".
Також, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував кадрові рішення.
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