У центральній владі - низка звільнень

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Співробітник універмагу Україна ріже найбільший бісквітний торт в Україні під час новорічного свята в Києві в пятницю, 29 грудня 2006 р. Вага гігантського торту 950 кг, його довжина 3,75 м, ширина 3,45 м, висота 1,15 м. Для виготовлення цього кондитерського виробу було використано 4604 яйця, 131 кг цукру, 151 кг борошна, 23 кг какао-порошку, 217 кг вишень, 360 кг вершкового крему, 40 кг чорного шоколаду, 12,5 кг білого шоколаду. Торт був занесений до Книги рекордів України в категорію «Благодійність. Розміри». Фото Олександра Синиці