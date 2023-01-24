ТЕМА

У центральній владі - низка звільнень

24 января 2023 | 08:49

Кирило Тимошенко подав заяву на звільнення з ОП. Також Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував кадрові рішення. За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє "Українська правда".


"За словами джерел (ред. – УП), замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Також, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував кадрові рішення. 

"Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", – зазначив глава держави.



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