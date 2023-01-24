США визначились з типом літака, який нададуть Україні, - речник Юрій Ігнат.

24 января 2023 | 13:18

💬 «Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах». 💬 «Наші військові льотчики їздили у Сполучені Штати, виділялись кошти на навчання наших пілотів. Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки».



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