ТЕМА

Снарядний голод ЗСУ не загрожує

24 января 2023 | 22:12

Пентагон у шість разів збільшить виробництво 155-мм снарядів для України, - New York Times.


Як зазначає видання, виробництво в США 155-мм артилерійських снарядів, які так необхідні Києву, зросте до 90 000 на місяць протягом двох років, що є шестиразовим збільшенням щодо рівня попереднього року.

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