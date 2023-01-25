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Поймали отправителя взрывоопасных писем в украинские посольства
25 января 2023 | 20:14
В Испании задержали 74-летнего пенсионера, которого подозревают в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины.
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