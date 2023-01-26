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Вночі збито всіх Шахедів
26 января 2023 | 09:20
⚡️24 з 24 дронів-камікадзе знищено над Україною вночі! – Повітряні сили.
Пуски здійснювались із сходу Азовського моря. Переважну кількість знищено в центрі країни.
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