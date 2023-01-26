В Мюнхене поймали русского шпиона

26 января 2023 | 11:47

Немецкая генпрокуратура заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина Германии, его подозревают в передаче секретных документов российским спецслужбам. Задержанный якобы передавал секретные данные от бывшего сотрудника немецкой разведки, которого арестовали еще в декабре. Немецкие издания пишут, что речь об информации по ситуации на Украине.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :