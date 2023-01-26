ТЕМА

В Мюнхене поймали русского шпиона

26 января 2023 | 11:47


Немецкая генпрокуратура заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина Германии, его подозревают в передаче секретных документов российским спецслужбам. Задержанный якобы передавал секретные данные от бывшего сотрудника немецкой разведки, которого арестовали еще в декабре. Немецкие издания пишут, что речь об информации по ситуации на Украине.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото Брюс Гилден
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100