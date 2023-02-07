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У ChatGPT появится конкурент от Google
07 февраля 2023 | 14:47
Корпорация Google заявила о запуске своего собственного ИИ-бота под именем Bard. При обработке запросов от пользователей Bard
будет опираться не только на доступную всем информацию о мире, но и на «ум и креативность языковых моделей Google». Бот появится в открытом доступе в ближайшие недели. По слухам, Google вложил в создание конкурента около 400 млн
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