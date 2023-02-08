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Британские танки начнут давить рашистов в марте

08 февраля 2023 | 21:21


Британский премьер Сунак и президент Зеленский провели пресс-конференцию на фоне британского танка. Заявлено, что они будут поставлены на Украину в течение февраля, а уже в марте они встанут в строй в составе одной механизированной бригады ВСУ.

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