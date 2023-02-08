ТЕМА

Иран, Китай, КНДР рискуют попасть под санкции

08 февраля 2023 | 23:09


Блумберг пишет, что G7 обсуждает введение санкций к 24 февраля против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за поставок РФ компонентов и технологий, применяемых в военных целях

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фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

В трудовом поселении Обитель Рассвета в Красноярском крае, Россия, состоялся религиозный фестиваль, в котором приняли участие члены секты Церкви последнего завета, которую в 1991 году основал бывший милиционер Сергей Тороп, принявший имя Виссариона и объявивший себя новым Христом, принесшим «третий завет». Члены секты дарят ей свою недвижимость в крупных городах, получая право жить в поселении, где безальтернативным считается максимальное подчинение главе секты.

   
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