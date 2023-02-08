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Иран, Китай, КНДР рискуют попасть под санкции
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Блумберг пишет, что G7 обсуждает введение санкций к 24 февраля против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за поставок РФ компонентов и технологий, применяемых в военных целях
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