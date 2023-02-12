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У Польщі погіршується ставлення до українських біженців, - Rzeczpospolita з посиланням на дані опитування

12 февраля 2023 | 09:01

Так, поляків дратує оточуюча російська мова , якою розмовляють переселенці, оскільки вони вважають її ворожою і втрачають уявлення про те, що перед ними українці.


Також, багатьом не подобаються пережитки "російського світу", який привезли деякі українці: пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на зразок обмеження швидкості, паркування у неналежних місцях.



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