ТЕМА

Секретний посійський конструктор втік до США разом із секретами

14 февраля 2023 | 11:55

Колишній російський військовий інженер, який працював на проекті Ту-160, запросив притулку в США в обмін на військові секрети, - доповідь Прикордонно-митної служби США.


Чоловік приїхав з родиною з боку Мексики на кордон США в броньованому позашляховику, бо, каже, побоюється за своє життя. Він цивільна особа, проте, за його твердженням, з 2018 по 2021 рік працював в Казані на авіазаводі і був залучений до виробництва нових версій найбільш потужного російського військового літака Ту-160. Є носієм, як він каже, військових секретів. Виїхав з Росії через незгоду з курсом Путіна та підтримку Олексія Навального.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Курильские острова. Кунашир
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100