Секретний посійський конструктор втік до США разом із секретами

14 февраля 2023 | 11:55

Колишній російський військовий інженер, який працював на проекті Ту-160, запросив притулку в США в обмін на військові секрети, - доповідь Прикордонно-митної служби США.

Чоловік приїхав з родиною з боку Мексики на кордон США в броньованому позашляховику, бо, каже, побоюється за своє життя. Він цивільна особа, проте, за його твердженням, з 2018 по 2021 рік працював в Казані на авіазаводі і був залучений до виробництва нових версій найбільш потужного російського військового літака Ту-160. Є носієм, як він каже, військових секретів. Виїхав з Росії через незгоду з курсом Путіна та підтримку Олексія Навального.



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