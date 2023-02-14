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Секретний посійський конструктор втік до США разом із секретами
14 февраля 2023 | 11:55
Колишній російський військовий інженер, який працював на проекті Ту-160, запросив притулку в США в обмін на військові секрети, - доповідь Прикордонно-митної служби США.
Чоловік приїхав з родиною з боку Мексики на кордон США в броньованому позашляховику, бо, каже, побоюється за своє життя. Він цивільна особа, проте, за його твердженням, з 2018 по 2021 рік працював в Казані на авіазаводі і був залучений до виробництва нових версій найбільш потужного російського військового літака Ту-160. Є носієм, як він каже, військових секретів. Виїхав з Росії через незгоду з курсом Путіна та підтримку Олексія Навального.
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