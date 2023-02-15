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Российской блогерше влепили шесть лет колонии. Не так написала про мариупольский театр
15 февраля 2023 | 10:11
В Барнауле приговорили к шести годам колонии общего режима журналистку Марию Пономаренко, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ее признали виновной по делу о «фейках» о вооруженных силах. Поводом к приговору стало сообщение о том, что мариупольский театр был разрушен сброшенной бомбой. Официальная версия - подрыв изнутри.
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