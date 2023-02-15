Попівський "МАФ" біля Десятинки дозволено знести

© фото:

Народний депутат України від фракції «Наша Україна» Руслана Лижичко, в центрі, під час блокування трибуни парламенту депутатами Верховної Ради України від фракцій блоків Наша Україна і Юлії Тимошенко, які протестують проти непідписання головою Верховної Ради Олександром Морозом постанови про призначення Володимира Шкляра (Наша Україна) членом комітету Ради з питань правосуддя, у Києві у четвер, 14 грудня 2006 р. Фото Олександра Косарєва