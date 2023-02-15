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Попівський "МАФ" біля Десятинки дозволено знести
15 февраля 2023 | 17:28
❗️Суд вирішив, що храм УПЦ (МП) був зведений біля фундаменту Десятинної церкви самочинно. Його збудували без дозволів на території, внесеній до буферної зони об'єкта зі списку світової спадщини ЮНЕСКО. Храм дозволили знести, - DW
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