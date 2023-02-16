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Про яхту Ахмєтова й ''совок'' в головах
16 февраля 2023 | 09:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
Велика бентега охопила український інтернет: Ахмєтов купив яхту! В Україні – війна, а Ахмєтов купує яхту в Німеччині за півмільярда доларів. 130 метрів довжиною! Громада обурена: на крадені у народу гроші купив яхту, а міг купити снаряди для війська...
Нікого не хвилює, що будівництво яхти розпочалося 2018 року – всі дружньо ненавидять олігарха. Зазвичай такі яхти купують не для того, аби раз на рік власник – навіть такий багатий, як Ахмєтов – міг на ній порибалити. Лише щорічне обслуговування такого судна коштує близько 50 млн.дол. Тому подібні придбання – це передовсім бізнес. Підстав для такої покупки може бути ціла низка, але ніхто цим не цікавиться – всі просто ненавидять, це ж так просто. Зокрема, подібні судна стабільно дорожчають. Це гарна інвестиція. Але кого то хвилює: багатій же купив яхту у війну!
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