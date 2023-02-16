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Глава израильского правительства - в Киеве
16 февраля 2023 | 11:02
Глава МИД Израиля приехал в Киев, где встретится с Зеленским.
Это первый визит на Украину израильского чиновника такого ранга с начала российской агрессии.
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