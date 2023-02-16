Россияне грозятся пострелять в космосе

фото Wichai Taprieu. 7-летняя панда по имени Lin Hui из зоопарка Chiang Mai в Таиланде со своим двухдневным отпрыском.

❗️Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара, заявили в МИД России.