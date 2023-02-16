ТЕМА

Россияне грозятся пострелять в космосе

16 февраля 2023 | 11:06

Цель - спутники. арендованные Украиной.


❗️Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара, заявили в МИД России.



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Запуск роботи Риобет стартував у 2014 році. Спочатку клуб орієнтувався на відвідувачів з України, Молдови, Казахстану. Згодом ігровий ресурс розширив зону впливу, тому з'явилися інтерфейси шведською, іспанською та фінською мовами. Офіційний сайт Riobet казино коректно адаптований під десктопні та мобільні пристрої. Ігровий портал належить компанії RIOTECH N.V. та має офіційну ліцензію Curacao. Технічна підтримка спеціалістами казино надається цілодобово.

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