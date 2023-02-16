ТЕМА

На Львівщині ворог уразив об'єкти інфраструктури

16 февраля 2023 | 11:08


Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили.

Назагал сьогодні знешкоджено половину ракет ворога - 16.



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