На Львівщині ворог уразив об'єкти інфраструктури

16 февраля 2023 | 11:08

Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили.

Назагал сьогодні знешкоджено половину ракет ворога - 16.