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На Львівщині ворог уразив об'єкти інфраструктури
16 февраля 2023 | 11:08
Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили.
Назагал сьогодні знешкоджено половину ракет ворога - 16.
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