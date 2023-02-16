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Російські вояки "здулися"
16 февраля 2023 | 11:11
Війна в Україні виснажила російські резерви техніки та живої сили, необхідні для успішного великомасштабного наступу на сході, - ISW
Нездатність РФ відновити техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості маневреної механізованої війни ЗС РФ.
Путін навряд чи оголосить про подальшу ескалацію війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або про щось значуще у своєму запланованому посланні Федеральним зборам 21 лютого.
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