ТЕМА

Російські вояки "здулися"

16 февраля 2023 | 11:11

Війна в Україні виснажила російські резерви техніки та живої сили, необхідні для успішного великомасштабного наступу на сході, - ISW


Нездатність РФ відновити техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості маневреної механізованої війни ЗС РФ. 

Путін навряд чи оголосить про подальшу ескалацію війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або про щось значуще у своєму запланованому посланні Федеральним зборам 21 лютого.



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