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В Пітербурзі дивно загинула фінансова начальниця МО
16 февраля 2023 | 15:06
В Санкт-Петербурге найдено тело выпавшей из окна начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу Марины Янкиной. В качестве основной версии рассматривается самоубийство. По всей видимости, фраза «он слишком много знал» в данном случае вполне способна трансформироваться в женский род. Клондайк, в который неизбежно превращаются любые боевые действия, всегда рисует одни и те же сюжеты. Кто-то натыкается на свою золотую жилу, а кого-то съедают волки.
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