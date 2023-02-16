В Пітербурзі дивно загинула фінансова начальниця МО

16 февраля 2023 | 15:06

В Санкт-Петербурге найдено тело выпавшей из окна начальницы управления финансового обеспечения Минобороны по Западному округу Марины Янкиной. В качестве основной версии рассматривается самоубийство. По всей видимости, фраза «он слишком много знал» в данном случае вполне способна трансформироваться в женский род. Клондайк, в который неизбежно превращаются любые боевые действия, всегда рисует одни и те же сюжеты. Кто-то натыкается на свою золотую жилу, а кого-то съедают волки.



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