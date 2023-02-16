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ЕС окончательно с нами
16 февраля 2023 | 22:55
Европарламент принял антироссийскую резолюцию о конфликте на Украине с призывом поставлять истребители, вертолеты и ракеты.
Поправки с предостережениями об опасности ядерного конфликта и призывами к переговорам, которые вносили левые, были отклонены.
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